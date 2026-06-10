Актёр Цзинь Цзэ найден мёртвым в своей квартире

В Китае при невыясненных обстоятельствах умер известный актёр Цзинь Цзэ. Ему было 33 года, пишет Mothership. Вечером 4 июня он вернулся домой со съёмок и почувствовал себя плохо. Позже его нашли в квартире без признаков жизни, спасти его не удалось.

Агентство актёра подтвердило его смерть. В заявлении Цзэ назвали очень трудолюбивым и скромным, а также попросили не распространять слухи, чтобы не расстраивать родных. Причина смерти не раскрывается. В то же время поклонники и инсайдеры утверждают, что в последнее время актёра заставляли работать на износ. Он снимался во множестве мини-сериалов, которые профессионалы называют крайне изматывающими.

Цзинь Цзэ родился в 1993 году. Он с отличием окончил Пекинский институт технологий моды и ещё во время учёбы основал свой бренд. С 2013 года работал моделью, а с 2017-го начал сниматься в кино и сериалах. Среди его работ — популярные дорамы «Начать сначала» (2020) и «Роман в законе» (2022).

Ранее стало известно, что умер немецкий актёр Аксель Шрайбер. Он прославился ролью в комедийном сериале «Турецкий для начинающих». Причина смерти — тяжёлая и продолжительная болезнь.