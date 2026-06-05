Солистка «Весёлых ребят» Валентина Игнатьева скончалась на 78-м году жизни

4 июня после продолжительной болезни ушла из жизни советская и российская певица и актриса Валентина Игнатьева. Ей было 77 лет. О смерти артистки сообщил её сын в социальных сетях.

«Сегодня 4 июня 2026 года умерла моя мамочка — советская и российская певица и актриса Игнатьева Валентина Васильевна. Покойся с миром, мамочка», — написал он в соцсетях.

В разные годы Игнатьева была солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР под управлением Леонида Утёсова, выступала с ансамблями, включая «Весёлых ребят», а также работала солисткой Москонцерта.

Она снималась в кино и телепроектах. Самая известная актёрская работа — роль в советско-швейцарской драме «Бархатный сезон». Также артистка исполняла вокальные партии в фильмах «Маленькие трагедии», «Фронт в тылу врага» и популярных советских сказках.

Прощание и отпевание пройдут 7 июня в 12:00 в храме Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах. Похоронят Игнатьеву на Ястребковском кладбище.

Ранее сообщалось о кончине американского вокалиста Пибо Брайсона в возрасте 75 лет. Певец был знаменит балладами и дуэтами из диснеевских мультфильмов «Красавица и чудовище» и «Аладдин».