Путин подписал указы о назначении новых послов в Катаре и на Сейшелах

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе. Согласно указам, опубликованным на официальном портале правовой информации, назначены новые главы российских посольств в Катаре и на Сейшельских островах.

Так, Артём Кожин, ранее руководивший дипмиссией в Виктории, переведён на должность посла в Дохе, сменив на этом посту Дмитрия Догадкина. Новым послом РФ на Сейшелах стал Кирилл Соколов-Щербачев.

Ранее Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии, ответственной за участие страны в «Группе двадцати». Главой комиссии назначен Денис Агафонов, занимающий пост начальника Экспертного управления президента и являющийся российским шерпой в G20.