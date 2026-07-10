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10 июля, 13:38

Путин подписал указы о назначении новых послов в Катаре и на Сейшелах

Обложка © РИА Новости / Михаил Климентьев

Обложка © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе. Согласно указам, опубликованным на официальном портале правовой информации, назначены новые главы российских посольств в Катаре и на Сейшельских островах.

Так, Артём Кожин, ранее руководивший дипмиссией в Виктории, переведён на должность посла в Дохе, сменив на этом посту Дмитрия Догадкина. Новым послом РФ на Сейшелах стал Кирилл Соколов-Щербачев.

Путин назначил Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии
Путин назначил Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии

Ранее Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии, ответственной за участие страны в «Группе двадцати». Главой комиссии назначен Денис Агафонов, занимающий пост начальника Экспертного управления президента и являющийся российским шерпой в G20.

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Наталья Демьянова
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