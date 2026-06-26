Путин назначил Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии

Президент России Владимир Путин утвердил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в должности посла в Абхазии. Соответствующий указ о назначении опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — сказано в тексте.