Путин назначил Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии
Владимир Путин и Вячеслав Гладков. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин утвердил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в должности посла в Абхазии. Соответствующий указ о назначении опубликован на официальном портале правовых актов.
«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — сказано в тексте.
Ранее комитет Госдумы по делам СНГ утвердил кандидатуру Вячеслава Гладкова на должность российского посла в Республике Абхазия. Решение по этому кадровому вопросу было принято на экстренном совещании. Свой пост губернатора Белгородской области он покинул 13 мая. Президент РФ Владимир Путин наградил чиновника орденом Александра Невского за прекрасную работу и служение родине.
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