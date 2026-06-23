Экс-губернатор Белгородчины Гладков станет послом России в Абхазии

Комитет Госдумы по делам СНГ только что утвердил кандидатуру Вячеслава Гладкова на должность российского посла в Республике Абхазия. Решение по этому кадровому вопросу было принято на экстренном совещании, пишет Mash.

Политик официально покинул пост руководителя Белгородской области в мае. На тот момент он управлял данным регионом на протяжении 5,5 лет.

Место ушедшего в отставку управленца занял Александр Шуваев. Именно ему переданы полномочия по руководству приграничной территорией.

Ожидается, что в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, закрепляющий новые полномочия за экс-губернатором. Пока детали его будущей работы в Абхазии не разглашаются.

Напомним, экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков переходит на новую должность. Свой пост он покинул 13 мая. Президент РФ Владимир Путин наградил чиновника орденом Александра Невского за прекрасную работу и служение родине.