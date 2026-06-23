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Регион
23 июня, 12:58

Экс-губернатор Белгородчины Гладков станет послом России в Абхазии

Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Комитет Госдумы по делам СНГ только что утвердил кандидатуру Вячеслава Гладкова на должность российского посла в Республике Абхазия. Решение по этому кадровому вопросу было принято на экстренном совещании, пишет Mash.

Политик официально покинул пост руководителя Белгородской области в мае. На тот момент он управлял данным регионом на протяжении 5,5 лет.

Место ушедшего в отставку управленца занял Александр Шуваев. Именно ему переданы полномочия по руководству приграничной территорией.

Ожидается, что в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, закрепляющий новые полномочия за экс-губернатором. Пока детали его будущей работы в Абхазии не разглашаются.

«Решение будет — его озвучат»: Гладков не стал раскрывать свою новую должность
«Решение будет — его озвучат»: Гладков не стал раскрывать свою новую должность

Напомним, экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков переходит на новую должность. Свой пост он покинул 13 мая. Президент РФ Владимир Путин наградил чиновника орденом Александра Невского за прекрасную работу и служение родине.

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Оксана Попова
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