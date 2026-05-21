«Решение будет — его озвучат»: Гладков не стал раскрывать свою новую должность

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признался, что скучает по жителями региона, но сейчас готовится к новым обязанностям. Следующее место работы чиновник не раскрыл. Коротко пообщаться с ним удалось корреспонденту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Я тоже скучаю... Решение будет — и его озвучат, пока сказать ничего не могу», — пояснил Гладков по поводу своего нового назначения. Цитата приводится в телеграм-канале Юнашева.

Напомним, экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков переходит на новую должность. Свой пост он покинул 13 мая. Президент РФ Владимир Путин наградил чиновника орденом Александра Невского за прекрасную работу и служение родине. Новая должность Гладкова не раскрывается.