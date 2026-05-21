Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 мая, 16:03

«Решение будет — его озвучат»: Гладков не стал раскрывать свою новую должность

Владимир Путин и Вячеслав Гладков. Обложка © Life.ru

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признался, что скучает по жителями региона, но сейчас готовится к новым обязанностям. Следующее место работы чиновник не раскрыл. Коротко пообщаться с ним удалось корреспонденту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Я тоже скучаю... Решение будет — и его озвучат, пока сказать ничего не могу», — пояснил Гладков по поводу своего нового назначения. Цитата приводится в телеграм-канале Юнашева.

Шуваеву придётся начинать с нуля: Гладков не будет передавать свой популярный Telegram-канал преемнику
Напомним, экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков переходит на новую должность. Свой пост он покинул 13 мая. Президент РФ Владимир Путин наградил чиновника орденом Александра Невского за прекрасную работу и служение родине. Новая должность Гладкова не раскрывается.

Александр Юнашев
