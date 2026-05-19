Шуваеву придётся начинать с нуля: Гладков не будет передавать свой популярный Telegram-канал преемнику

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не планирует передавать свой Telegram-канал новому главе региона. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале «Юнашев_LIVE».

Канал Гладкова остаётся одним из самых заметных среди губернаторских аккаунтов: у него более 460 тысяч подписчиков, а публикации регулярно набирают сотни тысяч просмотров.

«Телеграм-каналы никому передаваться не будут, они останутся за Вячеславом Владимировичем. Но какова их дальнейшая судьба — мы пока не понимаем. По всей видимости, он продолжит их вести на новом месте работы», — пояснила помощница Гладкова.

Для врио губернатора Александра Шуваева это означает, что собственную медийную площадку ему придётся выстраивать практически с нуля.

Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области после отставки Гладкова. Соответствующий указ был опубликован 13 мая.

При этом такая схема не является единственно возможной. Например, нынешний министр транспорта Андрей Никитин после ухода с поста губернатора Новгородской области передал свои медийные каналы преемнику Александру Дронову, уточняет Юнашев.