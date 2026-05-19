19 мая, 11:17

Шуваеву придётся начинать с нуля: Гладков не будет передавать свой популярный Telegram-канал преемнику

Обложка © ТАСС / Антон Вергун, © ChatGPT

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не планирует передавать свой Telegram-канал новому главе региона. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале «Юнашев_LIVE».

Канал Гладкова остаётся одним из самых заметных среди губернаторских аккаунтов: у него более 460 тысяч подписчиков, а публикации регулярно набирают сотни тысяч просмотров.

«Телеграм-каналы никому передаваться не будут, они останутся за Вячеславом Владимировичем. Но какова их дальнейшая судьба — мы пока не понимаем. По всей видимости, он продолжит их вести на новом месте работы», — пояснила помощница Гладкова.

Для врио губернатора Александра Шуваева это означает, что собственную медийную площадку ему придётся выстраивать практически с нуля.

Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области после отставки Гладкова. Соответствующий указ был опубликован 13 мая.

В Кремле пообещали новые должности Гладкову и Богомазу
При этом такая схема не является единственно возможной. Например, нынешний министр транспорта Андрей Никитин после ухода с поста губернатора Новгородской области передал свои медийные каналы преемнику Александру Дронову, уточняет Юнашев.

