Американский сенатор Линдси Грэм* умер после возвращения из Киева. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X.

«Он только что вернулся из своей поездки к Зеленскому в Киев», — говорится в публикации политика.

Филиппо также напомнил о жёсткой антироссийской позиции американца. Одиозный сенатор был ярым русофобом и желал Третьей Мировой войны.

Напомним, Линдси Грэм* умер вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Сенатору от Южной Каролины 9 июля исполнился 71 год. Он представлял штат в верхней палате Конгресса с 2003 года, а во время первого срока Дональда Трампа возглавлял юридический комитет. Позднее политик стал одним из ближайших союзников главы Белого дома. Американец выступал за усиление санкционного давления на Россию, поддерживал Израиль и призывал к решительным действиям против Ирана.

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