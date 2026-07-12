Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 09:19

Филлипо: Ярый русофоб Грэм* умер сразу после возвращения с Украины

Линдси Грэм*. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Линдси Грэм*. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Американский сенатор Линдси Грэм* умер после возвращения из Киева. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X.

«Он только что вернулся из своей поездки к Зеленскому в Киев», — говорится в публикации политика.

Филиппо также напомнил о жёсткой антироссийской позиции американца. Одиозный сенатор был ярым русофобом и желал Третьей Мировой войны.

Трамп выразил соболезнования семье сенатора-русофоба Грэма* и назвал его великим
Трамп выразил соболезнования семье сенатора-русофоба Грэма* и назвал его великим

Напомним, Линдси Грэм* умер вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Сенатору от Южной Каролины 9 июля исполнился 71 год. Он представлял штат в верхней палате Конгресса с 2003 года, а во время первого срока Дональда Трампа возглавлял юридический комитет. Позднее политик стал одним из ближайших союзников главы Белого дома. Американец выступал за усиление санкционного давления на Россию, поддерживал Израиль и призывал к решительным действиям против Ирана.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Линдси Грэм
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar