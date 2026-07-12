Грэм* обсуждал новый законопроект о санкциях против России перед смертью

Скончавшийся сенатор Линдси Грэм* в последние дни жизни обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом новый законопроект о санкциях против России. Они планировали представить его сразу по возвращении в Вашингтон из Киева, сообщает Financial Times.

По информации издания, Маккол заявил об этом журналистам в субботу, находясь в отеле Hilton, где они с сенатором остановились после совместной поездки. Грэм* вернулся на Украину незадолго до смерти и в пятницу встретился с Владимиром Зеленским.

Ранее офис сенатора сообщил, что Грэм* ушёл из жизни в возрасте 71 года в результате внезапной болезни. По данным телеканала NBC, экстренные службы выезжали на вызов к его дому в ночь с субботы на воскресенье в связи с сердечным приступом.

Грэм*, республиканец от штата Южная Каролина, был известен как один из самых ярых «ястребов» Вашингтона, неоднократно призывал к жёстким санкциям и давлению на Россию, Иран и Китай, а также последовательно поддерживал Израиль.

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