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13 июля, 11:16

Смерть сенатора Грэма* стала серьёзным ударом по украинскому лобби в Вашингтоне, пишут СМИ

Bloomberg: Смерть Линдси Грэма* лишила Украину ключевого канала связи с Трампом

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Смерть американского сенатора Линдси Грэма* стала серьёзным ударом для Киева — он был одним из самых эффективных каналов связи Украины с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что Грэм регулярно посещал Украину и значительную часть второго срока Трампа посвятил сохранению американской поддержки, несмотря на напряжённые отношения между президентом США и Владимиром Зеленским.

Как отмечает издание, теперь Украине придётся искать новых защитников, а это будет непросто. Грэм* отточил уникальный набор навыков: тесные отношения с Трампом, умение договариваться с сенаторами-демократами и прочные связи с иностранными лидерами.

«Теперь Украине и другим союзникам США придётся искать других защитников, что будет нелегко. Грэм оставался важным союзником для Зеленского, которому с трудом удавалось поддерживать стабильные отношения с президентом», — пишет Bloomberg.

В Киеве его смерть восприняли как большую утрату, признал анонимный украинский чиновник. Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, также активный сторонник помощи Киеву, заявил, что в вопросе Украины потребуются новые сенаторы, способные занять место Грэма*.

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Напомним, сенатор Линдси Грэм*, скончавшийся 11 июля от расслоения аорты, незадолго до смерти посетил подземный завод дронов ВСУ в Киеве, откуда досрочно улетел. ФБР подключилось к проверке обстоятельств его смерти, а президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Анастасия Никонорова
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