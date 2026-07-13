Смерть сенатора Грэма* стала серьёзным ударом по украинскому лобби в Вашингтоне, пишут СМИ

Смерть американского сенатора Линдси Грэма* стала серьёзным ударом для Киева — он был одним из самых эффективных каналов связи Украины с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что Грэм регулярно посещал Украину и значительную часть второго срока Трампа посвятил сохранению американской поддержки, несмотря на напряжённые отношения между президентом США и Владимиром Зеленским.

Как отмечает издание, теперь Украине придётся искать новых защитников, а это будет непросто. Грэм* отточил уникальный набор навыков: тесные отношения с Трампом, умение договариваться с сенаторами-демократами и прочные связи с иностранными лидерами.

«Теперь Украине и другим союзникам США придётся искать других защитников, что будет нелегко. Грэм оставался важным союзником для Зеленского, которому с трудом удавалось поддерживать стабильные отношения с президентом», — пишет Bloomberg.

В Киеве его смерть восприняли как большую утрату, признал анонимный украинский чиновник. Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, также активный сторонник помощи Киеву, заявил, что в вопросе Украины потребуются новые сенаторы, способные занять место Грэма*.

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