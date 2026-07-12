Трамп приказал приспустить флаги США в связи со смертью Линдси Грэма*

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги по всей стране. Решение приняли в связи со смертью сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма*.

«В честь замечательной жизни и достижений сенатора Линдси Грэма*, моего дорогого друга и поистине великого человека, который так многого добился для нашей страны и его любимого родного штата Южная Каролина, я заказываю, что все американские флаги по всей территории Соединённых Штатов опускаются до половины мачты», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.