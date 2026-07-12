«Он был в восторге»: Грэм* перед смертью продвигал новый план против России

Скандально известный русофобскими взглядами сенатор США Линдси Грэм* перед смертью заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти. Об этом заявила журналистка CBS Маргарет Бреннан.

По её словам, ей удалось пообщаться с Грэмом* в пятницу, и он был вне себя от радости из-за согласия Белого дома обдумать его план против стран, закупающих нефть у России.

«Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом, наконец, поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти», — написала Бреннан на своей странице в соцсети X.

Белый дом пока не прокомментировал план введения новых ограничений в отношении российской нефти.

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