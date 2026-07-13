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Регион
13 июля, 07:05

«Мне нельзя умирать»: Последняя шутка Грэма* оказалась пророческой

Axios: Грэм* перед смертью шутил, что ему нельзя умирать до введения санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

За несколько часов до кончины американский сенатор Линдси Грэм* пошутил, что ещё не может умереть, поскольку не завершил несколько важных внешнеполитических дел. Об этом пишет Axios со ссылкой на человека, беседовавшего с республиканцем незадолго до его смерти.

Политик пожаловался собеседнику на плохое самочувствие, однако решил обратиться к врачам лишь на следующее утро — после запланированного выступления на телеканале NBC.

«Грэм* пошутил: «Я не могу сейчас умереть. Мне всё ещё нужно добиться санкций против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией», — сказано в публикации.

Однако сделать всё это Грэм* так и не успел, поскольку через несколько часов его не стало. Сенатор скончался вечером 11 июля после «внезапного непродолжительного заболевания». Предварительной причиной смерти названо расслоение аорты, вызванное сердечно-сосудистым заболеванием. ФБР подключилось к проверке после внезапной кончины сенатора. А Дональд Трамп распорядился приспустить флаги США. При этом в канун смерти он посетил подземный завод с дронами ВСУ в Киеве, откуда улетел раньше времени.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Владимир Озеров
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