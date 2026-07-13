Кончина американского сенатора Линдси Грэма*, обстоятельства которого вызывают вопросы, нанесла урон репутации Киева и заставила вновь вспомнить о так называемом «проклятии Зеленского». Такое мнение на своём YouTube-канале высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Незадолго до смерти республиканец побывал на Украине, где выступал с заявлениями и фотографировался во время посещения склада с беспилотниками.

«В Киеве он выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами», — отметил Христофору.

По словам обозревателя, и прежде зарубежные политики сталкивались с неприятностями после поездок в украинскую столицу. Поэтому внезапная кончина сенатора, последовавшая вскоре после возвращения из Киева, превратилась в крайне неудачный информационный фон для украинских властей.

Грэм* был одним из наиболее последовательных сторонников военной помощи Украине и занимал жёсткую позицию в отношении России. Христофору считает, что его уход стал серьёзной потерей для западных политиков, выступающих за продолжение конфликта. При этом журналист признал, что разговоры о «проклятии Зеленского» основаны лишь на домыслах. Однако нынешнее совпадение он назвал особенно красноречивым.

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