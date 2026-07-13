Американский лидер Дональд Трамп выступил с призывом к верхней палате конгресса одобрить законодательную инициативу о цифровых активах. Сделать это он предложил в память о покойном сенаторе-русофобе Линдси Грэме*, о чём написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома упомянул так называемый Clarity Act, регулирующий сферу цифровых валют. При этом он обошёл стороной другой документ — законопроект о рестрикциях против РФ, над которым также трудился ушедший из жизни законодатель.

В своей публикации Трамп выразил убеждение, что Китай и ряд иных государств стремятся получить тотальный контроль над указанной отраслью. Аналогичные опасения он высказал и относительно технологий искусственного интеллекта. Президент подчеркнул, что нельзя позволить Пекину одержать верх ни в одном из этих направлений.

Примечательно, что покойный сенатор не значился среди соавторов законопроекта о цифровых активах, однако был известен как последовательный сторонник курса администрации в различных сферах, включая инновации. Американские эксперты отмечают, что после кончины Грэма* республиканцам будет значительно труднее собрать необходимые 60 голосов для продвижения данной инициативы.

Кончина сенатора Линдси Грэма* от сердечного приступа нанесла ощутимый урон киевскому режиму, отмечало ранее агентство Bloomberg. Покойный законодатель слыл наиболее рьяным защитником украинских интересов на Капитолийском холме, часто наведывался в страну лично и никогда не отступал от занятой позиции.

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