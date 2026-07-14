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Регион
14 июля, 10:10

Песков: Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций и научилась минимизировать их последствия. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

«Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия научилась обходить рестрикции и снижать их негативный эффект. Такая работа будет продолжена.

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Ранее в Кремле назвали незаконными новые санкции Великобритании против 23 россиян, которых Лондон обвинил в нежелательной кибердеятельности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы по европейским ограничениям остаётся неизменной.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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