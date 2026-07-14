Песков: Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций

Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций и научилась минимизировать их последствия. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

«Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия научилась обходить рестрикции и снижать их негативный эффект. Такая работа будет продолжена.

Ранее в Кремле назвали незаконными новые санкции Великобритании против 23 россиян, которых Лондон обвинил в нежелательной кибердеятельности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы по европейским ограничениям остаётся неизменной.