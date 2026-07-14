Песков: Max продолжит развиваться вопреки абсурдным санкциям ЕС

Россия считает санкции Евросоюза против мессенджера Max абсурдными и не принимает решение Брюсселя. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге. Представитель Кремля отметил, что действия европейских властей показывают их репрессивный и недемократичный подход. По его словам, цифровая платформа стала не единственным сервисом, столкнувшимся с давлением в странах ЕС.

«Не приемлем и считаем ведение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что ограничения не помешают дальнейшему росту Max. В Москве рассчитывают на быстрое и успешное развитие отечественного продукта.

Ранее Life.ru рассказывал, что число рекламодателей в мессенджере MAX с января по май 2026 года увеличилось в 7,5 раза, объём расходов на продвижение — в 37 раз, а средний чек — почти впятеро. По данным исследования Ассоциации блогеров и агентств совместно с eLama, доля маркированного контента на площадке за тот же период выросла с 0,8% до 5,35%, благодаря чему сервис перешёл из категории малых платформ в средние.