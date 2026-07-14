Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 09:51

Песков: Max продолжит развиваться вопреки абсурдным санкциям ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия считает санкции Евросоюза против мессенджера Max абсурдными и не принимает решение Брюсселя. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге. Представитель Кремля отметил, что действия европейских властей показывают их репрессивный и недемократичный подход. По его словам, цифровая платформа стала не единственным сервисом, столкнувшимся с давлением в странах ЕС.

«Не приемлем и считаем ведение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что ограничения не помешают дальнейшему росту Max. В Москве рассчитывают на быстрое и успешное развитие отечественного продукта.

«Макс» могут вернуть в App Store: Wylsacom назвал несколько возможных сценариев
«Макс» могут вернуть в App Store: Wylsacom назвал несколько возможных сценариев

Ранее Life.ru рассказывал, что число рекламодателей в мессенджере MAX с января по май 2026 года увеличилось в 7,5 раза, объём расходов на продвижение — в 37 раз, а средний чек — почти впятеро. По данным исследования Ассоциации блогеров и агентств совместно с eLama, доля маркированного контента на площадке за тот же период выросла с 0,8% до 5,35%, благодаря чему сервис перешёл из категории малых платформ в средние.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • MAX (мессенджер)
  • ЕС
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar