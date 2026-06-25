Число рекламодателей в MAX выросло в 7,5 раза за пять месяцев

Рынок блогерской рекламы в России демонстрирует значительные изменения — платформа MAX показала взрывной рост. К таким выводам пришли авторы исследования Ассоциации Блогеров и Агентств совместно с eLama, с которым ознакомилась RG.ru.

С января по май 2026 года число рекламодателей в MAX выросло в 7,5 раза, объём трат — в 37 раз, а средний чек — почти в пять раз. В Brand Analytics подтвердили динамику: доля маркированного контента на платформе увеличилась с 0,8% в январе до 5,35% в мае, что перевело её из категории малых в средние.

При этом общая доля рекламодателей, использующих инфлюенс-маркетинг, выросла незначительно — с 35% до 37%, что говорит о сохранении спроса. Главным драйверам становится эффективность: рынок переходит из фазы экстенсивного роста в зрелую стадию.

Отдельный тренд — смещение фокуса на нано- и микроинфлюенсеров. Причины: высокое доверие аудитории, низкая стоимость интеграций, узкий таргетинг и запрос на честный контент.

Ранее Life.ru сообщал, что в мессенджере «Макс» была замечена новая функция: под постами в каналах появились кнопки, ведущие в раздел комментариев, где пользователи могут отвечать друг другу на сообщения, причём общее количество оставленных комментариев отображается сразу, без необходимости заходить внутрь. В пресс-службе платформы подтвердили, что тестирование данной функции действительно началось.