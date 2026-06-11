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Регион
11 июня, 18:15

В «Максе» заметили кнопки комментариев: теперь под постами можно будет «пошуметь»

В «Максе» начали тестировать комментарии к постам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В мессенджере «Макс» заметили новую функцию — под постами в каналах появились кнопки, ведущие в раздел комментариев. Пользователи теперь могут отвечать друг другу на сообщения в этой секции. При этом количество оставленных комментариев видно сразу, без захода внутрь раздела.

В пресс-службе платформы ТАСС подтвердили, что тестирование действительно началось. Когда именно новая возможность станет доступна всем, пока не уточняется, лишь пообещали, что это произойдёт в ближайшее время.

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Ранее стало известно, что россияне смогут жаловаться на мошенников через специальную «красную кнопку» не только на «Госуслугах», но и в приложении «Макс», а также в банковских сервисах. Поправки с таким требованием сейчас готовятся ко второму чтению второго пакета законодательных мер против телефонных и интернет-злоумышленников.

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Юлия Сафиулина
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