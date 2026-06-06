Минцифры начало переговоры с Apple по возвращению «Макса» в App Store
Обложка © Life.ru
Минцифры России уже общается с американской корпорацией Apple, чтобы добиться возврата мессенджера Max в маркет AppStore, откуда сервис пропал по непонятной причине. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.
«Ведём переговоры», — коротко ответил он на соответствующий вопрос, не разглашая деталей разговора между сторонами.
Напомним, в начале июня российский мессенджер Max стал недоступен в магазине приложений App Store для устройств Apple. Команда сервиса уже обратилась в американский холдинг за разъяснениями.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.