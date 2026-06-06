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Регион
6 июня, 08:36

Минцифры начало переговоры с Apple по возвращению «Макса» в App Store

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минцифры России уже общается с американской корпорацией Apple, чтобы добиться возврата мессенджера Max в маркет AppStore, откуда сервис пропал по непонятной причине. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.

«Ведём переговоры», — коротко ответил он на соответствующий вопрос, не разглашая деталей разговора между сторонами.

Шадаев: Apple лишила «Макс» возможности присылать уведомления на iPhone
Шадаев: Apple лишила «Макс» возможности присылать уведомления на iPhone

Напомним, в начале июня российский мессенджер Max стал недоступен в магазине приложений App Store для устройств Apple. Команда сервиса уже обратилась в американский холдинг за разъяснениями.

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Татьяна Миссуми
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