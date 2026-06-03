«Макс» пропал из AppStore — команда мессенджера запросила разъяснения у Apple

Мессенджер «Макс» на данный момент недоступен в магазине приложений App Store для устройств Apple. Это подтвердили в пресс-службе платформы в соцсети «ВКонтекте».

«Макс» подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в AppStore», — говорится в публикации.

Команда сервиса уже обратилась в Apple за разъяснениями и пытается оперативно решить проблему.

Ранее Life.ru писал, что в приложении «Макс» появится «красная кнопка». Суть нового механизма сводится к оперативному информированию о любых подозрительных транзакциях: это даст возможность мгновенно останавливать перечисление средств и отключать номера, задействованные в преступных схемах.