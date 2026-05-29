В MaxStat представили первый рейтинг самых популярных каналов в «Максе»

Аналитический сервис MaxStat представил рейтинг топ-каналов в национальном мессенджере МАКС. Презентация прошла 27 мая на практикуме «Адаптация 2027», организованном MaxStat и Ассоциацией блогеров и агентств для представителей медиа, рекламы и инфлюенс-маркетинга.

По данным исследования MaxStat и WOWBLOGGER, к концу апреля в национальном мессенджере МАКС было почти 240 тысяч публичных каналов. Их совокупная аудитория достигла 193,6 млн подписчиков, а экосистема площадки продолжила быстро наращивать объёмы контента и рекламных размещений.

В рейтинг включили каналы, ставшие лидерами своих направлений по итогам первого квартала 2026 года. В категории «Новости и СМИ» первое место занял Mash с индексом MaxStat 83,01. Среди других победителей оказались Артемий Лебедев в категории «Дизайн» с 75,96, Оксана Самойлова в направлении «Семья и дети» с 85,86, «Матч ТВ» в спорте с 67,66, Wylsacom Red в технологиях с 72,33 и тд.

Полная версия рейтинга опубликована на сайте MaxStat. Его основой стал фирменный показатель сервиса — «Индекс MaxStat». Как пояснил коммерческий директор MaxStat.ru Михаил Сутчев, он отражает совокупную эффективность публичного канала и учитывает не только размер аудитории, но и динамику прироста, стабильность развития и другие открытые метрики платформы.

Отдельно аналитики представили исследование рекламного рынка МАКС. По данным MaxStat, с декабря по апрель число рекламных размещений в мессенджере выросло в 13,5 раза. При этом разрыв с Telegram заметно сократился: если в декабре по количеству рекламных интеграций он составлял примерно шесть раз, то к апрелю уменьшился до 1,25 раза.

«Это показывает, что рынок уже начинает искать дополнительные инструменты и новые возможности», — прокомментировал данные CEO агентства BlackLight, сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Максим Перлин.

«Я уверен на 99%, что легальная реклама в Telegram уйдёт в прошлое. Мы одними из первых исследовали площадку МАКС, и в итоге это принесло хороший результат, большие рекламодатели уже стали с удовольствием туда переходить. Конечно, мы теряем деньги, в Telegram мы росли каждый год на 30-40%. Но, к счастью, у нас есть время, чтобы постепенно приучить наших подписчиков и рекламодателей к новой площадке. Кроме того, не стоит забывать, что в МАКС приходят не только подписчики из других соцсетей, но и совершенно новая аудитория, с которой мы тоже хотим и будем работать», — добавил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Вторая сессия практикума — Case-study «Набор аудитории в МАКС» — открылась презентацией совместного исследования MaxStat.ru и WOWBLOGGER «Экосистема публичных каналов МАКС: тренды, аудитория, эффективность рекламы». Согласно данным MaxStat, к концу апреля в МАКС насчитывалось 239,8 тысячи публичных каналов. Их суммарная аудитория достигла 193,6 млн подписчиков, а общий объём опубликованного контента приблизился к 36,6 млн публикаций.

Методология MaxStat строится на сборе и анализе открытых данных платформы МАКС. В базе сервиса фиксируются публичные каналы и их материалы с доступными метриками — публикациями, просмотрами и другими показателями. Приватные каналы в выборку не включаются, а приведённые цифры являются аналитической оценкой сервиса на основе открытой информации.

MaxStat.ru, ранее известный как MaxStat.IO, — российский независимый сервис анализа каналов в национальном мессенджере MAX. Он был запущен 3 октября 2025 года компанией-разработчиком Fly by metrics для структурирования быстрорастущей экосистемы и подготовки сводных метрик по активности и динамике площадок.

Fly by metrics — российская ИТ-компания, которая создаёт и сопровождает программные решения для аналитики социальных медиа и публичных источников данных. Разработчики выпускают облачные сервисы, API и программные модули, автоматизирующие сбор, хранение и обработку информации, а затем превращающие данные в понятные метрики, отчёты и дашборды для бизнеса.