Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 мая, 11:34

Ежедневная аудитория мессенджера MAX превысила 85 млн пользователей

Обложка © Life.ru

Ежедневная аудитория мессенджера MAX превысила 85 млн пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

С момента запуска приложение установили более 120 млн человек. За всё время пользователи отправили в MAX свыше 150 млрд сообщений и совершили более 6 млрд звонков. В мессенджере также создано более 7 млн приватных и публичных каналов. Их суммарная аудитория составляет 300 млн подписчиков.

Отдельно в пресс-службе отметили рост зарубежной аудитории. Количество иностранных пользователей MAX превысило 8 млн человек. Ежедневно они совершают около 1,7 млн звонков и отправляют более 23 млн сообщений.

Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Звонить и отправлять сообщения в MAX могут пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В MAX запустили чат-бот для помощи учителям

Ранее Life.ru писал, что национальная цифровая платформа MAX сменила название в магазинах приложений на русифицированное — МАКС. Теперь именно так сервис отображается в RuStore, Google Play, App Store и на официальном сайте. При этом функционал платформы не изменился. Пользователям по-прежнему доступны общение, звонки, каналы и другие возможности для повседневных задач.

Николь Вербер
