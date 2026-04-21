21 апреля, 11:38

Национальный мессенджер MAX в магазинах приложений переименовали в МАКС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Национальная цифровая платформа MAX, созданная для общения и решения повседневных задач, теперь представлена в магазинах приложений под русифицированным названием МАКС. В этом убедился корреспондент Life.ru.

Национальная платформа MAX получила русифицированное название МАКС. Фото © Life.ru

Национальная платформа MAX получила русифицированное название МАКС. Фото © Life.ru

Теперь в RuStore, Google Play, App Store, а также на официальном сайте платформа называется именно МАКС. При этом функционал и возможности платформы остались прежними.

В MAX скоро добавят комментарии и истории
В MAX скоро добавят комментарии и истории

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года пользователи мессенджера отправили более 90 млрд сообщений и совершили свыше 3 млрд звонков. Это в девять раз больше сообщений и в полтора раза больше звонков, чем за три квартала 2025 года. Среднее время использования сервиса составило 30 минут, а суточный охват с учётом СНГ превысил 80 млн человек.

Анастасия Никонорова
