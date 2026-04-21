Национальный мессенджер MAX в магазинах приложений переименовали в МАКС
Обложка © Life.ru
Национальная цифровая платформа MAX, созданная для общения и решения повседневных задач, теперь представлена в магазинах приложений под русифицированным названием МАКС. В этом убедился корреспондент Life.ru.
Национальная платформа MAX получила русифицированное название МАКС. Фото © Life.ru
Теперь в RuStore, Google Play, App Store, а также на официальном сайте платформа называется именно МАКС. При этом функционал и возможности платформы остались прежними.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года пользователи мессенджера отправили более 90 млрд сообщений и совершили свыше 3 млрд звонков. Это в девять раз больше сообщений и в полтора раза больше звонков, чем за три квартала 2025 года. Среднее время использования сервиса составило 30 минут, а суточный охват с учётом СНГ превысил 80 млн человек.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.