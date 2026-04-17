Пользователи MAX отправили 90 млрд сообщений в первом квартале 2026 года

В первом квартале текущего года пользователи мессенджера МАХ увеличили активность. За указанный период пользователи отправили более 90 миллиардов сообщений и совершили свыше 3 миллиардов звонков. Об этом говорят данные VK.

За три квартала 2025 года было отправлено десять миллиардов сообщений и совершено 2,2 миллиарда звонков. По словам представителей платформы, в первом квартале 2026 года пользователи нацмессенджера отправили в девять раз больше сообщений и совершили в 1,5 раза больше звонков, чем совокупно за три квартала 2025 года.

С момента запуска общее число отправленных сообщений превысило 100 миллиардов. Количество звонков достигло 5,2 миллиарда. На начало апреля число регистраций в МАХ составило 110 миллионов человек. Ежедневная аудитория сервиса превышает 80 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что мессенджер МАХ стал лидером по активности пользователей в России. Среднее время ежедневного использования сервиса составило 30 минут. Эти показатели были фиксированы с 1 по 12 апреля. По собственным данным платформы за март 2026 года, суточный охват вместе с аудиторией из стран СНГ превысил 80 миллионов человек. Общее количество инсталляций приложения с момента запуска перешагнуло отметку 110 миллионов.