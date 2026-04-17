MAX стал лидером по активности пользователей в России

Среднесуточная продолжительность использования отечественного мессенджера MАХ вывела его на первое место по активности среди жителей России. Такими данными располагает ТАСС, ссылаясь на статистику от аналитической компании Mediascope.

По данным Mediascope, среднее время, которое российские пользователи ежедневно уделяли МАХ в период с 1 по 12 апреля, составило 30 минут.

Собственные данные сервиса за март 2026 года говорят о том, что суточный охват площадки вместе с аудиторией из государств СНГ превысил 80 миллионов человек, а общее количество инсталляций приложения с момента его запуска перешагнуло рубеж в 110 миллионов.

А ранее Life.ru сообщал, что мессенджер MAX получил статус социальной сети. Решение позволяет приложению полноценно работать как платформа для публичного обмена информацией, включая создание и ведение каналов, публикацию контента и взаимодействие с большой аудиторией.