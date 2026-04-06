В MAX запустили чат-бот для помощи учителям

В мессенджере MАХ появился новый инструмент для учителей – специальный чат-бот, призванный оказывать юридическую поддержку в конфликтных ситуациях. Как сообщила директор Департамента кадровой политики Минпросвещения Ирина Кокоева, этот сервис предоставляет педагогам быстрый доступ к экспертным юридическим консультациям и нужным документам.

Чат-бот, уже успешно протестированный учителями, предлагает пошаговые инструкции для разрешения различных конфликтов. Он работает круглосуточно и доступен исключительно верифицированным пользователям из числа педагогов.

Ранее Life.ru писал, что MAX получил статус социальной сети. Решение позволяет мессенджеру полноценно работать как платформа для публичного обмена информацией, включая создание и ведение каналов, публикацию контента и взаимодействие с большой аудиторией.