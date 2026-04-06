Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 16:13

В MAX запустили чат-бот для помощи учителям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

В мессенджере MАХ появился новый инструмент для учителей – специальный чат-бот, призванный оказывать юридическую поддержку в конфликтных ситуациях. Как сообщила директор Департамента кадровой политики Минпросвещения Ирина Кокоева, этот сервис предоставляет педагогам быстрый доступ к экспертным юридическим консультациям и нужным документам.

Чат-бот, уже успешно протестированный учителями, предлагает пошаговые инструкции для разрешения различных конфликтов. Он работает круглосуточно и доступен исключительно верифицированным пользователям из числа педагогов.

«Чат-бот предлагает пошаговые алгоритмы действий в различных конфликтных ситуациях и уже прошёл тестирование среди педагогов. Работает круглосуточно в мессенджере МАХ и доступен только учителям с верифицированными учетными записями», — пояснила Кокоева.

Ранее Life.ru писал, что MAX получил статус социальной сети. Решение позволяет мессенджеру полноценно работать как платформа для публичного обмена информацией, включая создание и ведение каналов, публикацию контента и взаимодействие с большой аудиторией.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • MAX (мессенджер)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar