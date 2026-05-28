«Красная кнопка» против мошенников появится в «Максе» и приложениях банков

Россияне смогут оперативно сообщать о попытках мошенничества через специальную «красную кнопку» не только на портале «Госуслуги», но и в приложении мессенджера «Макс», а также в банковских приложениях. Такую информацию озвучил председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в ходе заседания, отметив, что соответствующие правки готовятся ко второму чтению второго пакета законодательных мер против телефонных и интернет-злоумышленников.

«Считаем важным сделать дубль такой кнопки также в приложении «Макс» и в банковских приложениях», — сказал он.

Суть нового механизма сводится к оперативному информированию о любых подозрительных транзакциях: это даст возможность мгновенно останавливать перечисление средств и отключать номера, задействованные в преступных схемах.

Ранее стало известно, что ежедневная аудитория мессенджера «Макс» превысила 85 миллионов пользователей: с момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек, отправили свыше 150 миллиардов сообщений и совершили больше шести миллиардов звонков. Также пользователи создали более семи миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией в 300 миллионов подписчиков.