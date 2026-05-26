«Макс» начал помечать заблокированных пользователей специальной плашкой

Мессенджер «Макс» ввёл специальное информирование о блокировках — теперь аккаунты нарушителей помечаются особой плашкой. Об этом сообщили в центре безопасности платформы.

«Для повышения информированности и безопасности пользователей заблокированные аккаунты теперь помечаются специальной информационной плашкой», — пояснили в компании.

Так, над подобными пользователями отображаются уведомления: «Профиль заблокирован», «Чат заблокирован» и «Нарушены правила использования Max».