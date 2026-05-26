«Макс» начал помечать заблокированных пользователей специальной плашкой
Логотип мессенджера «Макс».
Мессенджер «Макс» ввёл специальное информирование о блокировках — теперь аккаунты нарушителей помечаются особой плашкой. Об этом сообщили в центре безопасности платформы.
«Для повышения информированности и безопасности пользователей заблокированные аккаунты теперь помечаются специальной информационной плашкой», — пояснили в компании.
Так, над подобными пользователями отображаются уведомления: «Профиль заблокирован», «Чат заблокирован» и «Нарушены правила использования Max».
Ранее в пресс-службе мессенджера MAX сообщили, что его ежедневная аудитория превысила 85 миллионов пользователей: с момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек, пользователи отправили свыше 150 миллиардов сообщений и совершили больше 6 миллиардов звонков, а также создали более 7 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией в 300 миллионов подписчиков. Отдельно в компании отметили рост зарубежной аудитории — количество иностранных пользователей MAX превысило 8 миллионов человек, они ежедневно совершают около 1,7 миллиона звонков и отправляют более 23 миллионов сообщений.
