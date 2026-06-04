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Регион
4 июня, 09:18

Шадаев: Apple лишила «Макс» возможности присылать уведомления на iPhone

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brajianni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brajianni

Apple, удалив приложение «Макс» из App Store, ограничила доступ к сервису более чем для 20 млн пользователей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Министр подчеркнул, что это решение затронуло примерно четверть или треть ежедневной аудитории сервиса, которая насчитывает свыше 60 миллионов человек, в частности тех, кто использует устройства на iOS. Шадаев также отметил отсутствие каких-либо объяснений со стороны Apple.

«Apple ограничила сразу доступ более чем 20 млн пользователей iPhone, iPad к сервисам национального мессенджера. Без объяснения причин», — сказал Шадаев.

«Макс» начал помечать заблокированных пользователей специальной плашкой
«Макс» начал помечать заблокированных пользователей специальной плашкой

Накануне вечером мессенджер «Макс» без объяснения причин внезапно пропал из AppStore. Команда сервиса уже обратилась в Apple за разъяснениями и пытается оперативно решить проблему.

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Наталья Демьянова
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