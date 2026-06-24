«Макс» могут вернуть в App Store: Wylsacom назвал несколько возможных сценариев

Российский мессенджер «Макс», вероятно, удастся вернуть в App Store. Такое мнение техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, высказал в новом выпуске шоу «Дайте сказать».

По его словам, нынешняя ситуация может оказаться техническим или юридическим недоразумением. Ранее приложения VK уже исчезали из магазина Apple, однако спустя некоторое время вернулись.

Петухов обратил внимание, что другие сервисы экосистемы VK по-прежнему доступны в App Store. Поэтому версия о полном удалении «Макса» только из-за санкций, по его мнению, выглядит не до конца убедительно.

«Мне кажется, в данный момент именно конкретно к «Максу» сейчас это какое-то недоразумение», — отметил блогер.

Если договориться с Apple не удастся, разработчики могут изменить юридическую структуру проекта или передать мессенджер другой компании. В качестве крайнего варианта Wylsacom упомянул государственную организацию, поскольку официальные российские приложения продолжают работать в App Store.

Техноблогер подчеркнул, что доступность «Макс» в App Store и Google Play принципиально важна для массового мессенджера. Одновременно России необходимо развивать собственные магазины приложений, чтобы отечественные сервисы не зависели от решений зарубежных платформ.

Полный выпуск шоу «Дайте сказать» смотрите здесь:

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Ранее Life.ru писал, что в «Максе» заметили новую функцию – под постами в каналах появились кнопки, ведущие в раздел комментариев. Теперь пользователи могут отвечать друг другу на сообщения в этой секции, а количество оставленных комментариев видно сразу, без захода внутрь. В пресс-службе платформы подтвердили, что тестирование действительно началось.