МАКС против Telegram: Wylsacom объяснил, как создать российский WeChat

Национальный мессенджер МАКС может превратиться в полноценное суперприложение по примеру китайского WeChat. Однако пользователи должны переходить в него добровольно — ради удобства, а не из-за давления. Об этом блогер Wylsacom (Валентин) рассказал в новом выпуске шоу «Дайте сказать».

Сам он сейчас использует Telegram прежде всего для работы, общения с сотрудниками и заказчиками. МАКС, по его словам, занял нишу домашнего мессенджера для звонков и переписки с родственниками.

Техноблогер высоко оценил скорость развития российского сервиса. Он напомнил, что Telegram шёл к своему нынешнему состоянию много лет, тогда как команда МАКСа за короткий срок уже собрала работающий продукт.

При этом слишком агрессивное продвижение вызвало у части аудитории обратную реакцию. Некоторые пользователи отказываются устанавливать приложение не из-за опасений слежки, а потому, что им слишком настойчиво его предлагали.

При этом слишком агрессивное продвижение вызвало у части аудитории обратную реакцию. Некоторые пользователи отказываются устанавливать приложение не из-за опасений слежки, а потому, что им слишком настойчиво его предлагали. Будущее МАКСа Петухов связывает с моделью WeChat, объединяющей переписку, платежи, покупки и государственные услуги.

«Если это будет происходить рыночными методами, то человек очень быстро перейдёт», — отметил он.

Для привлечения аудитории сервису, по его мнению, нужны практические преимущества: упрощённые платежи, бонусы, кешбэк и функции, которые действительно экономят время.

При этом Telegram останется важным конкурентом. Wylsacom считает, что именно конкуренция заставляет цифровые платформы развиваться и не позволяет им превращаться в расслабленных монополистов.

Полный выпуск смотрите здесь:

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Ранее Life.ru рассказывал, что в мессенджере «Макс» появилась новая функция: под постами в каналах теперь отображаются кнопки для перехода в раздел комментариев. Пользователи получили возможность отвечать друг другу на сообщения, а количество оставленных записей видно сразу, без захода внутрь раздела.