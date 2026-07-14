Песков назвал незаконными новые санкции против России

Москва считает санкция, которые страны Европы вводят против России, незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Великобритании о новых ограничительных мерах.

В понедельник Лондон объявил о санкциях против 23 россиян, обвинив их в нежелательной кибердеятельности. Песков назвал эти действия традиционно незаконными и подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу остаётся неизменной.

«Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными», — сказал Песков журналистам.