Песков назвал незаконными новые санкции против России
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Москва считает санкция, которые страны Европы вводят против России, незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Великобритании о новых ограничительных мерах.
В понедельник Лондон объявил о санкциях против 23 россиян, обвинив их в нежелательной кибердеятельности. Песков назвал эти действия традиционно незаконными и подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу остаётся неизменной.
«Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными», — сказал Песков журналистам.
Ранее российское посольство в Лондоне уже заявляло, что подобные меры подрывают международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и играют на руку интернет-мошенникам. Кроме того, Евросоюз с 2022 года потерял около 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций, а с учётом отказа от энергоносителей ущерб достиг 3 трлн, признавая провал стратегии, поскольку разрыв с поставщиком вызвал рост цен, а замещение оказалось неподготовленным.
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