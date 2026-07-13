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Регион
13 июля, 17:25

В посольстве РФ заявили, что санкции Лондона играют на руку интернет-мошенникам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Российское посольство в Лондоне заявило, что новые санкции Великобритании подрывают международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и фактически играют на руку интернет-мошенникам. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.

В понедельник Лондон объявил о введении ограничений в отношении российских граждан, обвинив их якобы в хакерских атаках, дезинформационных кампаниях и вмешательстве в политические процессы других стран. В посольстве назвали эти обвинения необоснованными.

«Британия своими санкциями подрывает многостороннее сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом. Тем самым только играет на руку интернет-мошенникам», — говорится в заявлении дипломатов.

Российская сторона призвала Лондон отказаться от использования кибердосье в конъюнктурных целях и прекратить практику введения односторонних рестрикций под надуманными предлогами. В посольстве подчеркнули, что санкционное давление не изменит курс России и обречено на провал.

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Ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций ЕС потерял около 1,6 трлн евро, а с учётом отказа от энергоносителей — до 3 трлн, признав провал стратегии. Разрыв с поставщиком вызвал рост цен, а замещение сырья оказалось неподготовленным, тогда как Россия перенаправила экспорт в Индию и Китай, а теневой флот обеспечивает 85% нефтяного экспорта, хотя санкции осложнили логистику и доступ к технологиям.

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Анастасия Никонорова
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