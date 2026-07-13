Страны Евросоюза исключили из проекта 21-го пакета санкций против России ограничения на поставки российской рыбы и морепродуктов. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что рыба якобы обладает особым геополитическим весом.

«Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — заявила Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Отвечая на вопрос журналистов, она подтвердила, что предложение Еврокомиссии об эмбарго на импорт российской продукции было полностью снято с обсуждения. Встреча министров вновь не привела к утверждению нового пакета рестрикций.

«Мы всегда делаем максимально сильные санкционные предложения, зная, что что-то будет исключено, чтобы в итоге иметь всё равно сильный пакет», — добавила Каллас.

На какой стадии сейчас находится согласование остальных мер и когда может быть утверждён 21-й пакет, не уточняется. Ранее сообщалось, что эмбарго на российскую рыбу рассматривалось как одна из ключевых мер нового пакета.

Ранее сообщалось, что ЕС потерял около 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций и до 3 трлн с учётом отказа от энергоносителей, признав провал стратегии. Разрыв с поставщиком углеводородов вызвал рост цен, а замещение сырья оказалось неподготовленным. Россия перенаправила экспорт в Индию и Китай, а теневой флот обеспечивает 85% нефтяного экспорта, хотя санкции осложнили логистику и доступ к технологиям.