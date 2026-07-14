Трамп: Закон Грэма* о санкциях против России всё ещё рассматривается

Администрация США продолжает изучать законопроект покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма* о рестрикциях против Москвы. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам во вторник.

«Мы рассматриваем его», — коротко ответил глава Белого дома.

Он также добавил, что документ может быть расширен. На встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди Трамп допустил, что в текст планируется включить Иран и ливанское движение «Хезболлах».

По словам американского лидера, именно такую информацию ему докладывают инициаторы законопроекта. Таким образом, изначально направленный против России документ рискует превратиться в пакетный механизм давления сразу на нескольких оппонентов Вашингтона. Решение пока не принято.

Ранее Дональд Трамп отверг версию о причастности России к кончине сенатора Линдси Грэма*, заявив, что причиной стали проблемы со здоровьем, а именно предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Он напомнил, что отец политика ушёл из жизни примерно в том же возрасте, и применил собственную «теорию скаковых лошадей»: если у человека есть глубоко скрытые недуги, их непросто выявить, но они всё равно сказываются.

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