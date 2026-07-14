Трамп отверг версию о причастности России к смерти сенатора Линдси Грэма*

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в причастность России к смерти сенатора Линдси Грэма*. В интервью Newsmax он сказал, что причина — проблемы со здоровьем. У политика была предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Журналист напомнил, что Грэм* жёстко высказывался о России, и спросил, могло ли это стать причиной его гибели. Трамп ответил, что хоть и хотел бы согласиться с этой версией, но считает, что у сенатора были проблемы с сердцем. Он добавил, что отец политика умер примерно в том же возрасте.

«Чтобы ответить на теорию заговора: мне бы хотелось сказать «да», но я думаю, что у него были проблемы со здоровьем. Его отец умер примерно в том же возрасте. Я сторонник «теории скаковых лошадей»: если у человека есть проблемы, то они есть. У него были глубоко скрытые проблемы, которые было непросто выявить», — сказал Трамп.

Также президент рассказал, что незадолго до смерти говорил с Грэмом* по телефону. Сенатор только что вернулся с Украины и жаловался на усталость. Вскоре после их разговора его не стало.

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