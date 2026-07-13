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13 июля, 16:15

«Проклятие Зеленского»: Рогов выдвинул свою версию смерти отчаянного русофоба Линдси Грэма*

Рогов усомнился в естественной смерти Линдси Грэма* после поездки на Украину

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов прокомментировал сообщения о смерти американского сенатора Линдси Грэма*. Он считает совпадением его кончину вскоре после поездки на Украину.

Рогов заметил, что последним подтверждённым публичным появлением сенатора стало посещение предприятия по производству беспилотников вместе с Владимиром Зеленским. На этом основании он высказал предположение о возможной связи этих событий, не приведя каких-либо доказательств.

«Смерть отчаянного русофоба Грэма* после визита на Украину — странное совпадение. Возникает вопрос, точно ли он умер своей смертью?» — заявил Рогов РИА «Новости».

Также он назвал произошедшее примером того, к чему, по его мнению, приводит сотрудничество с Владимиром Зеленским и «проклятие» киевского главы.

В Иране не горюют по Линдси Грэму*, поддерживавшему войну и геноцид
В Иране не горюют по Линдси Грэму*, поддерживавшему войну и геноцид

Ранее агентство Bloomberg назвало смерть Линдси Грэма* от остановки сердца серьёзным ударом по позициям Украины. Эпатажный американский сенатор считался главным лоббистом Украины в Штатах, часто бывал в Киеве и всегда придерживался чёткой позиции.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Александра Мышляева
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