Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов прокомментировал сообщения о смерти американского сенатора Линдси Грэма*. Он считает совпадением его кончину вскоре после поездки на Украину.

Рогов заметил, что последним подтверждённым публичным появлением сенатора стало посещение предприятия по производству беспилотников вместе с Владимиром Зеленским. На этом основании он высказал предположение о возможной связи этих событий, не приведя каких-либо доказательств.

«Смерть отчаянного русофоба Грэма* после визита на Украину — странное совпадение. Возникает вопрос, точно ли он умер своей смертью?» — заявил Рогов РИА «Новости».

Также он назвал произошедшее примером того, к чему, по его мнению, приводит сотрудничество с Владимиром Зеленским и «проклятие» киевского главы.

Ранее агентство Bloomberg назвало смерть Линдси Грэма* от остановки сердца серьёзным ударом по позициям Украины. Эпатажный американский сенатор считался главным лоббистом Украины в Штатах, часто бывал в Киеве и всегда придерживался чёткой позиции.

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