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Регион
13 июля, 12:49

В Иране не горюют по Линдси Грэму*, поддерживавшему войну и геноцид

МИД Ирана: Никто всерьёз не будет скорбеть о Линдси Грэме* из-за его взглядов

Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / Zuma

Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / Zuma

Смерть американского сенатора Линдси Грэма* не найдёт скорбного отклика в сердцах свободных людей, так как политик отличался воинственностью и радикальными взглядами. Об этом сказал журналистам официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Свободные люди мира не будут скорбеть по человеку, философия которого выстраивалась на основе агрессии, войны, запугивании и поддержке геноцида в регионе... Смерть этого радикального сенатора не расстроит ни одного свободного человека», — пояснил он.

Смерть сенатора Грэма* стала серьёзным ударом по украинскому лобби в Вашингтоне, пишут СМИ
Смерть сенатора Грэма* стала серьёзным ударом по украинскому лобби в Вашингтоне, пишут СМИ

Напомним, Линдси Грэм*, известный также своей русофобией, умер 11 июля в возрасте 71 года. Последние годы он призывал к более жёсткому давлению на Россию, Китай и Иран. Американский чиновник требовал от Киева продолжать боевые действия на Украине и не идти на уступки Москвы. Предварительно, сенатор скончался из-за расслоения аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Татьяна Миссуми
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