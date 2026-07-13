В Иране не горюют по Линдси Грэму*, поддерживавшему войну и геноцид

Смерть американского сенатора Линдси Грэма* не найдёт скорбного отклика в сердцах свободных людей, так как политик отличался воинственностью и радикальными взглядами. Об этом сказал журналистам официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Свободные люди мира не будут скорбеть по человеку, философия которого выстраивалась на основе агрессии, войны, запугивании и поддержке геноцида в регионе... Смерть этого радикального сенатора не расстроит ни одного свободного человека», — пояснил он.

Напомним, Линдси Грэм*, известный также своей русофобией, умер 11 июля в возрасте 71 года. Последние годы он призывал к более жёсткому давлению на Россию, Китай и Иран. Американский чиновник требовал от Киева продолжать боевые действия на Украине и не идти на уступки Москвы. Предварительно, сенатор скончался из-за расслоения аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

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