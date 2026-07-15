Трамп заявил об альтернативах Ормузскому проливу для транзита нефти

США ищут новые маршруты доставки нефти на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Президент Дональд Трамп озвучил эту позицию во вторник в беседе с телеканалом Fox News. Он уверен, что существуют отличные альтернативы.

Глава Белого дома ответил на вопросы о сокращении числа судов в этом регионе. Он подчеркнул, что пролив остаётся открытым для всех желающих. При этом американский лидер ввёл строгие ограничения для одной страны.

«Ирану мы его не открываем. Они — единственные, для кого он закрыт как на вход, так и на выход», — заявил Трамп.

Американский политик также отметил активную работу над инфраструктурой за последние месяцы. По его словам, сейчас активно строят новые трубопроводы. Всё это позволяет находить выгодные решения внутри страны, включая проекты в Техасе и на Аляске.

Ранее Центральное командование вооружённых сил США объявило о блокаде Ормузского пролива. Это решение вступило в силу в ночь на 15 июля. В тот же период военные возобновили атаки на иранские объекты.