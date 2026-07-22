Позвоните в Грецию: В ЕС возникли разногласия из-за новых санкций против России

Послы стран Евросоюза пока не смогли согласовать очередной пакет санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, участники переговоров признают, что перспективы принятия 21-го пакета ограничительных мер до начала летних каникул остаются неопределёнными. Один из собеседников Politico отметил, что исход обсуждений «очень сложно предсказать», а другой в шутку предложил «позвонить в Грецию».

Как отмечает Politico, европейские дипломаты называют возможную новую отсрочку наиболее нежелательным сценарием для ЕС. Один из источников издания заявил, что после принятия 20 пакетов санкций у сообщества практически не осталось «лёгких путей» для введения новых ограничений.

По информации издания, представители стран ЕС в течение трёх дней обсуждали новый пакет мер, однако достичь единой позиции так и не удалось.

Ранее стало известно, что ЕС рассматривает возможность отказа от 21-го пакета санкций против России из-за возражений Греции против ограничений на поставки СПГ в третьи страны, и обсуждаются варианты, включая переходный период или полную отмену меры. Заморозка ценового ограничения может быть продлена.