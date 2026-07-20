Нового пакета не будет: Позиция одной страны может поставить крест на очередных санкциях ЕС

Евросоюз рассматривает возможность отказаться от принятия 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Обсуждение мер ни к чему не привело после того, как Греция вновь выступила против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа в третьи страны.

Сейчас среди возможных вариантов — введение 24-месячного переходного периода, полный отказ от меры, отмена всего пакета санкций или продление действующих контрактов. Заморозка ценового ограничения может быть продлена, даже если согласие по другим предложениям не будет достигнуто, отмечается в статье.

Как уже сообщалось, в Евросоюзе возникли серьёзные разногласия вокруг 21-го пакета санкций против России. Греция и Австрия заблокировали его согласование, а Франция, Италия, Германия и Португалия добиваются смягчения отдельных мер или исключений для своих отраслей. Главным противником ограничений на российский сжиженный природный газ стала Греция. Афины выступают против запрета на перевозку СПГ в третьи страны, опасаясь ущерба для национального судоходства и потери рынка в пользу компаний из США, Китая и Японии.