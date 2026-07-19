Вучич заверил, что не введёт санкции против РФ и продолжит дружбу с Москвой

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не планирует вводить антироссийские санкции. По его словам, страна намерена сохранять дружеские отношения с Москвой. Глава государства сделал заявление во время посещения муниципалитета Лапово, отвечая на вопросы журналистов.

«Спрашивайте меня о чем угодно. Моя политика заключается в отсутствии санкций [против РФ], и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — заверил Вучич.

Сербский лидер ранее неоднократно говорил о сложном положении страны из-за необходимости учитывать отношения как с Россией, так и с европейскими партнёрами. Политик уверен, что сможет держать баланс и продолжать курс на сближение с Москвой.

Ранее два конгрессмена-демократа призвали заблокировать законопроект о новых санкциях против России. Инициативу рассматривают в конгрессе США. По мнению законодателей, документ фактически расширит полномочия президента Дональда Трампа в сфере торговых ограничений. Он сможет вводить пошлины до 100% против основных партнёров США.