Вучич заверил, что не введёт санкции против РФ и продолжит дружбу с Москвой
Александр Вучич. Обложка © Life.ru
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не планирует вводить антироссийские санкции. По его словам, страна намерена сохранять дружеские отношения с Москвой. Глава государства сделал заявление во время посещения муниципалитета Лапово, отвечая на вопросы журналистов.
«Спрашивайте меня о чем угодно. Моя политика заключается в отсутствии санкций [против РФ], и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — заверил Вучич.
Сербский лидер ранее неоднократно говорил о сложном положении страны из-за необходимости учитывать отношения как с Россией, так и с европейскими партнёрами. Политик уверен, что сможет держать баланс и продолжать курс на сближение с Москвой.
Ранее два конгрессмена-демократа призвали заблокировать законопроект о новых санкциях против России. Инициативу рассматривают в конгрессе США. По мнению законодателей, документ фактически расширит полномочия президента Дональда Трампа в сфере торговых ограничений. Он сможет вводить пошлины до 100% против основных партнёров США.
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