Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
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Президент Сербии Александар Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы в Киеве. Об этом сообщает сербская газета «Политика».
По данным издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, продолжению военной и финансовой поддержки Украины, а также дальнейшей евроатлантической интеграции Киева.
Вучич присутствовал на саммите, однако свою подпись под итоговым документом не поставил. В результате Сербия оказалась единственной страной-участницей встречи, которая не поддержала документ с антироссийскими положениями.
Это уже не первый случай, когда Белград отказывается поддерживать подобные заявления. В 2025 году Вучич также участвовал в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе, но не подписал итоговую декларацию с антироссийскими формулировками.
Ранее сербский лидер неоднократно заявлял, что не намерен отказываться от традиционных связей с Москвой. Он говорил, что введение санкций против России стало бы для Сербии шагом против собственной истории и интересов народа. Также Вучич исключал возможность отмены безвизового режима между Сербией и Россией, подчёркивая важность сохранения контактов между двумя странами.
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