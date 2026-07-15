Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве

Президент Сербии Александар Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы в Киеве. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

По данным издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, продолжению военной и финансовой поддержки Украины, а также дальнейшей евроатлантической интеграции Киева.

Вучич присутствовал на саммите, однако свою подпись под итоговым документом не поставил. В результате Сербия оказалась единственной страной-участницей встречи, которая не поддержала документ с антироссийскими положениями.

Это уже не первый случай, когда Белград отказывается поддерживать подобные заявления. В 2025 году Вучич также участвовал в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе, но не подписал итоговую декларацию с антироссийскими формулировками.