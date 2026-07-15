Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 16:07

Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве

Обложка © ТАСС / ANDREJ CUKIC

Обложка © ТАСС / ANDREJ CUKIC

Президент Сербии Александар Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы в Киеве. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

По данным издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, продолжению военной и финансовой поддержки Украины, а также дальнейшей евроатлантической интеграции Киева.

Вучич присутствовал на саммите, однако свою подпись под итоговым документом не поставил. В результате Сербия оказалась единственной страной-участницей встречи, которая не поддержала документ с антироссийскими положениями.

«Вучич взял курс на Запад»: Россиян предупредили об опасном сближении Сербии с НАТО
«Вучич взял курс на Запад»: Россиян предупредили об опасном сближении Сербии с НАТО

Это уже не первый случай, когда Белград отказывается поддерживать подобные заявления. В 2025 году Вучич также участвовал в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе, но не подписал итоговую декларацию с антироссийскими формулировками.

Ранее сербский лидер неоднократно заявлял, что не намерен отказываться от традиционных связей с Москвой. Он говорил, что введение санкций против России стало бы для Сербии шагом против собственной истории и интересов народа. Также Вучич исключал возможность отмены безвизового режима между Сербией и Россией, подчёркивая важность сохранения контактов между двумя странами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Сербия
  • Украина
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar