Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 23:36

В Конгрессе США призвали заблокировать проект санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Два конгрессмена-демократа призвали заблокировать законопроект о новых санкциях против России. Инициативу рассматривают в конгрессе США. Об этом заявили представители коалиции новых демократов Брэд Шнайдер и Дон Бейер.

По мнению законодателей, документ фактически расширит полномочия президента Дональда Трампа в сфере торговых ограничений. Он сможет вводить пошлины до 100% против основных партнёров США.

«К сожалению, законопроект «О санкциях против России» — это не что иное, как скрытая попытка дать зелёный свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнёров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», — говорится в заявлении конгрессменов.

Шнайдер и Бейер считают, что авторы проекта используют санкционную повестку для передачи Белому дому дополнительных тарифных полномочий. При этом возможности конгресса влиять на решения президента могут сократиться.

ЕС впервые в истории ввёл персональные санкции «за удары по Киеву»
ЕС впервые в истории ввёл персональные санкции «за удары по Киеву»

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Переговоры в Брюсселе завершились без результата, поэтому обсуждение перенесли на следующую неделю. Источник не уточнил, какие положения вызвали разногласия между государствами объединения. Предполагается, что в новый пакет могут включить около 170 объектов, в том числе 90 российских банков. Для окончательного утверждения ограничений требуется согласие всех стран ЕС. До достижения компромисса пакет не сможет пройти дальнейшие процедуры.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar