В Конгрессе США призвали заблокировать проект санкций против России

Два конгрессмена-демократа призвали заблокировать законопроект о новых санкциях против России. Инициативу рассматривают в конгрессе США. Об этом заявили представители коалиции новых демократов Брэд Шнайдер и Дон Бейер.

По мнению законодателей, документ фактически расширит полномочия президента Дональда Трампа в сфере торговых ограничений. Он сможет вводить пошлины до 100% против основных партнёров США.

«К сожалению, законопроект «О санкциях против России» — это не что иное, как скрытая попытка дать зелёный свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнёров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», — говорится в заявлении конгрессменов.

Шнайдер и Бейер считают, что авторы проекта используют санкционную повестку для передачи Белому дому дополнительных тарифных полномочий. При этом возможности конгресса влиять на решения президента могут сократиться.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Переговоры в Брюсселе завершились без результата, поэтому обсуждение перенесли на следующую неделю. Источник не уточнил, какие положения вызвали разногласия между государствами объединения. Предполагается, что в новый пакет могут включить около 170 объектов, в том числе 90 российских банков. Для окончательного утверждения ограничений требуется согласие всех стран ЕС. До достижения компромисса пакет не сможет пройти дальнейшие процедуры.