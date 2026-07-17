ЕС впервые в истории ввёл персональные санкции «за удары по Киеву»

Европейский союз объявил о введении нового пакета ограничительных мер против Российской Федерации. Впервые в истории санкционной политики Брюссель применил формулировку «за удары по Киеву». В соответствующем заявлении Совета ЕС указано, что под действие рестрикций попали пять граждан РФ, а также промышленная группа «АБС Электро».

По версии европейских властей, эти меры стали реакцией на удары по украинской столице, которые, по данным Совета ЕС, произошли 1 и 5 июля. Компанию «АБС Электро» Брюссель обвинил в производстве электронных компонентов, которые якобы используются в российских ударных беспилотниках.

Для включённых в санкционный список лиц и организаций предусмотрены стандартные последствия: полная заморозка активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в страны ЕС.

Данное решение было принято спустя всего два дня после визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщает издание Euractiv, в ходе поездки 15 июля чиновница была вынуждена спуститься в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Эксперты связывают введение новой формулировки санкций с повышенным вниманием европейских институтов к безопасности ключевых политических фигур в зоне конфликта.

Ранее послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Подробности разногласий между странами ЕС пока неизвестны. До достижения компромисса пакет не утвердят. Для этого нужно согласие всех стран-участниц ЕС.