Антироссийские ограничения бьют не только по Москве, но и по самим странам Евросоюза, причём совершенно неравномерно. Из-за этого разногласия внутри блока всё чаще парализуют принятие новых санкционных пакетов, заявил RTVI исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Сильнее всего от санкций пострадала Германия: рост цен на энергоносители ударил по химической, нефтехимической и автомобильной промышленности, что отразилось на всей экономике ЕС. Серьёзные потери понесли Финляндия, традиционно зависимая от торговли с Россией, и Италия — крупный поставщик технологичного оборудования на российский рынок.

У Греции ситуация сложилась двойственная: с одной стороны — потеря ресурсов, с другой — заработки на транзите. А вот страны Центральной Европы, которые не сворачивали отношения с Москвой (Австрия, Венгрия, Словакия), пострадали меньше других, а в некоторых секторах даже укрепили конкурентоспособность.

Именно эта неравномерность, по мнению аналитика, мешает Брюсселю согласовать даже один новый пакет. Всё это, считает он, может привести к появлению «нового центральноевропейского мини-союза» внутри ЕС.

Напомним, ранее послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Они решили продолжить обсуждение на следующей неделе. Подробности разногласий между странами ЕС пока неизвестны. До достижения компромисса пакет не утвердят. Для этого нужно согласие всех стран-участниц ЕС.