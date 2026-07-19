Европа столкнулась с «коллапсом» из-за роста числа недовольных санкциями против РФ

Европейские страны стали критичнее смотреть на введение всё новых санкций против Москвы, это происходит из-за боязи за собственную экономику, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС. Как утверждается, масштабы отказа от ограничений достигают уже немыслимых размеров.

«ЕС сталкивается с коллапсом поддержки новых экономических санкций против России, так как столицы стран [объединения] отказываются выступать за меры, которые могли бы нанести урон их корпоративным чемпионам», — поделился один из собеседников издания.

Руководству ЕС приходится тратить неимоверные усилия и время, чтобы убедить всех противников санкций всё же принять их. Оосбенно часто протестуют против «торговой войны с Россией» те государства, которые плотно «сидят» на продукции из РФ. Речь идёт о сфере металлов, удобрений, драгоценных камней, отмечается в публикации.

Издание добавляет, что яростно возражают против ограничений Португалия, Греция, Германия. Так, Берлин просит отменить запрет на закупку российской рыбы из-за кризиса в данной сфере в своей стране.

Ранее эксперты подсчитали, что Евросоюз с 2022 года потерял около 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций, а с учётом отказа от энергоносителей совокупный ущерб достигает трёх триллионов. Европейские политики уже признают провал ограничительной стратегии. Депутат Европарламента от Люксембурга заявил, что ожидаемого эффекта меры не дали. Британский коллега выразился жёстче: по его словам, запущенные бумеранги вернулись и ударили по отправителям.