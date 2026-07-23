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Регион
23 июля, 05:45

Без российского СПГ не вышло? В ЕС задумались ещё на год отложить жёсткий запрет

FT: ЕС может ещё на год разрешить перевозку российского СПГ в третьи страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /fotokaleinar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /fotokaleinar

Евросоюз рассматривает возможность ещё на год сохранить для своих компаний право перевозить российский сжиженный природный газ в третьи страны. Такой вариант обсуждается в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Документ ещё предстоит согласовать послам всех 27 стран объединения. Если инициативу одобрят, европейские компании смогут в течение следующих 12 месяцев продолжить транспортировку российского СПГ в государства, не входящие в Евросоюз.

При этом обсуждаемый механизм предусматривает возможность дальнейшего продления такого разрешения и после истечения этого срока. Одновременно с этим предлагается установить ограничение на объёмы перевозимого российского сжиженного природного газа. Согласно проекту, они не должны превышать уровень, зафиксированный в 2025 году.

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Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают возможность отказаться от принятия 21-го пакета антироссийских санкций. Переговоры зашли в тупик после того, как Греция вновь выступила против ограничений на поставки российского СПГ в третьи страны.

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Милена Скрипальщикова
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