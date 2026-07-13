Евросоюз закупает рекордные объёмы российского СПГ на фоне разногласий с США

В первой половине 2026 года Европейский союз импортировал рекордные 9,89 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода «Ямал СПГ». А это на 18% больше, чем годом ранее. Информацией делится Financial Times со ссылкой на аналитиков Kpler.

Основными покупателями стали Франция (3,6 млн тонн), Бельгия (2,9 млн тонн) и Испания (2,7 млн тонн). Общая стоимость поставок достигла показателя в 6 миллиардов евро. Издание отмечает, что экспорт СПГ в Азию за тот же период снизился на 74% и составил 510 тыс. тонн. Сокращение поставок связано с опасениями возможных санкционных ограничений со стороны ЕС.

В публикации автор напоминает, что 26 января европейские власти утвердили полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

Ранее министр энергетики США Крис Райт в интервью Bloomberg сообщил, что Евросоюз может столкнуться с сокращением поставок американского газа, если не смягчит требования по ограничению выбросов метана. По его словам, Брюсселю стоило бы всерьёз задуматься над подобным положением дел. Райт заверил, что США не желают конфликтовать с ЕС из-за энергоресурсов, но ситуация складывается опасная.